За пять дней южноуральцы сдали в банки 30 тонн мелочи

Фото с сайта pixabay.com

В челябинском отделении Центробанка подвели итоги акции «Дни приема монет от населения».

Она проходила со 2 по 6 июля. Мелочь без комиссии принимали в офисах 21 банка. Всего, по подсчетам специалистов ЦБ, южноуральцы сдали почти 11 млн монет на сумму 12 млн 639 тыс. 344 рубля 80 копеек. Масса принесенной мелочи составила более 30 тонн, для ее перевозки потребуется почти 6 тысяч стандартных банковских мешков.

Почти половина монет имеет номинал 10 копеек, а каждая пятая монета - 50 копеек. «Данная акция позволила достичь сразу двух целей. Во-первых, финансовые организации смогли пополнить свои запасы разменной монетой. Во-вторых, жители Челябинской области избавились от груза монет, которые копились годами», - цитирует пресс-служба челябинского отделения ЦБ и.о. начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Павла Маспанова.

Фото с сайта pixabay.com

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