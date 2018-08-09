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08.08.2018 г. | 08:53Гости эфира: Лукманов Эрнест, Баканов Сергей
В Челябинской области откроют первый кордодром
09.08.2018 г. 14:29
Фото с сайта avmodels.ru
Уникальная тренировочная площадка для испытаний авиамоделей появится в Южноуральске.
Кордодром обеспечит подготовку авиамоделистов к соревнованиям, а также поможет привлечь новых участников в кружки моделизма. Как рассказал директор Дома юношеского технического творчества Владислав Халамов, новую соревновательную площадку ждали давно не только в Южноуральске, но и в области в целом. Церемонию открытия кордодрома приурочат ко Дню города.
Гостей праздника ждут показательные выступления чемпионов России по авиамодельному спорту и юных конструкторов. Также родители получат возможность записать ребенка в кружок по моделизму. Мероприятие состоится в субботу, 11 августа.
Фото с сайта avmodels.ru