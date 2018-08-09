В Челябинской области откроют первый кордодром

Фото с сайта avmodels.ru

Уникальная тренировочная площадка для испытаний авиамоделей появится в Южноуральске.

Кордодром обеспечит подготовку авиамоделистов к соревнованиям, а также поможет привлечь новых участников в кружки моделизма. Как рассказал директор Дома юношеского технического творчества Владислав Халамов, новую соревновательную площадку ждали давно не только в Южноуральске, но и в области в целом. Церемонию открытия кордодрома приурочат ко Дню города.

Гостей праздника ждут показательные выступления чемпионов России по авиамодельному спорту и юных конструкторов. Также родители получат возможность записать ребенка в кружок по моделизму. Мероприятие состоится в субботу, 11 августа.

Фото с сайта avmodels.ru

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