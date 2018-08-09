Искусанную собаками косулю вылечили и выпустили на волю

Фото с сайта mineco174.ru

На волю выпустили дикую косулю, которую в Челябинске покусали бродячие собаки.

Раненую косулю обнаружили в начале августа на территории одного из челябинских заводов в Тракторозаводском районе. Предположительно, животное прибежало в город из лесов Красноармейского района со стороны аэропорта.

Косулю поместили в приют, где ей оказали всю необходимую помощь. «Это оказался молодой самец, ему около одного года. У него нет одного рога, много ссадин, повреждена кожа, копыта, видны собачьи укусы», — сообщил президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

После лечения косулю выпустили на волю в Харлушевском заказнике, где запрещена охота. Министерство экологии региона напоминает, что при обнаружении раненого животного необходимо сразу обращаться в ведомство.

Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской области

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