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08.08.2018 г. | 08:53Гости эфира: Лукманов Эрнест, Баканов Сергей
Искусанную собаками косулю вылечили и выпустили на волю
09.08.2018 г. 14:21
На волю выпустили дикую косулю, которую в Челябинске покусали бродячие собаки.
Раненую косулю обнаружили в начале августа на территории одного из челябинских заводов в Тракторозаводском районе. Предположительно, животное прибежало в город из лесов Красноармейского района со стороны аэропорта.
Косулю поместили в приют, где ей оказали всю необходимую помощь. «Это оказался молодой самец, ему около одного года. У него нет одного рога, много ссадин, повреждена кожа, копыта, видны собачьи укусы», — сообщил президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.
После лечения косулю выпустили на волю в Харлушевском заказнике, где запрещена охота. Министерство экологии региона напоминает, что при обнаружении раненого животного необходимо сразу обращаться в ведомство.
Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской области
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