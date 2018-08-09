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08.08.2018 г. | 08:53Гости эфира: Лукманов Эрнест, Баканов Сергей
Суперчемпион мира по боксу Денис Лебедев проведет бой в Челябинске
09.08.2018 г. 12:47
В столице Южного Урала состоится международный турнир по боксу.
Он пройдет 7 сентября в ледовой арене «Трактор». Соперник Дениса Лебедева пока неизвестен. По предварительной информации, это будет боксер из топ-15 рейтинга WBA. Также в Челябинске на ринг выйдут россиянин Заур Абдуллаев и американец Генри Ланди, экс-чемпион Европы по версии WBO, челябинец Алексей Евченко, который сразится с временным чемпионом мира WBC silver Дмитрием Михайленко. Всего в сентябре пройдет девять поединков с участием боксеров из России и США.
Билеты можно будет приобрести онлайн и в кассах ледовой арены «Трактор» с пятницы, 10 августа. Денис Лебедев одержал 30 побед в 33 встречах, в том числе 22 – нокаутом. В марте 2017 года он защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, одержав победу над австралийским боксером Марком Флэнаганом. Однако, из-за отказа участвовать во всемирной боксерской суперсерии, он считается чемпионом в отпуске.
Фото: RCC Boxing Promotions
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