Бензин в Челябинской области оказался самым дешевым, но не самым доступным

Фото с сайта oblast45.ru

Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало список регионов России по доступности бензина.

При составлении рейтинга учитывались цена бензина АИ-92 по состоянию на середину июля, динамика ее изменения и средний уровень доходов в регионе. Ключевым показателем стало количество топлива в литрах, которое можно купить на среднюю зарплату. Выяснилось, что самый доступный бензин - в северных регионах и в столицах.

В Челябинской области топливо в абсолютных цифрах оказалось самым дешевым в России – литр АИ-92 стоит 39 рублей 63 копейки. Однако по доступности бензина регион занимает лишь 30 место. На свою зарплату в 29 тыс. рублей среднестатистический южноуралец может приобрести 736 литров топлива. Москвичи, к примеру, могут приобрести 1600 литров, а жители Ямала - 2 тыс. литров. Рост цен на бензин с января по июль в Челябинской области, по данным рейтинга, составил около 9%. Наименее доступное в России топливо оказалось в Крыму, на Алтае и в республиках Северного Кавказа.

Фото с сайта oblast45.ru

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