Каждый пятый челябинец не использует никаких электронных гаджетов

Фото с сайта pixabay.com

Социологи челябинского филиала Президентской академии выяснили, какие электронные устройства наиболее популярны у горожан.

Первое место в опросе предсказуемо заняли смартфоны – две трети челябинцев пользуются ими чаще всего. Активных владельцев ноутбуков и стационарных компьютеров оказалось примерно поровну – 42-43%. Планшет чаще других устройств используют около четверти респондентов. А чуть более 17% опрошенных челябинцев заявили, что вообще не пользуются гаджетами. Так отвечали в основном люди старшего поколения из Калининского и Тракторозаводского районов.

По мнению исследователей, мобильные устройства, которые стали лидерами рейтинга, «не только позволяют людям находиться в постоянной коммуникации друг с другом, но и модифицируют социальные институты, а также меняют вектор развития общества».

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 09.08.2018 г.»