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08.08.2018 г. | 08:53Гости эфира: Лукманов Эрнест, Баканов Сергей
Каждый пятый челябинец не использует никаких электронных гаджетов
09.08.2018 г. 12:23
Социологи челябинского филиала Президентской академии выяснили, какие электронные устройства наиболее популярны у горожан.
Первое место в опросе предсказуемо заняли смартфоны – две трети челябинцев пользуются ими чаще всего. Активных владельцев ноутбуков и стационарных компьютеров оказалось примерно поровну – 42-43%. Планшет чаще других устройств используют около четверти респондентов. А чуть более 17% опрошенных челябинцев заявили, что вообще не пользуются гаджетами. Так отвечали в основном люди старшего поколения из Калининского и Тракторозаводского районов.
По мнению исследователей, мобильные устройства, которые стали лидерами рейтинга, «не только позволяют людям находиться в постоянной коммуникации друг с другом, но и модифицируют социальные институты, а также меняют вектор развития общества».
Фото с сайта pixabay.com
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