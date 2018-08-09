В Челябинске загорелся камерный театр

Фото с сайта 57.mchs.gov.ru

В Челябинске из-за пожара в здании на Цвиллинга, 15 эвакуировали 30 человек.

Возгорание произошло в четверг, 9 августа. В пресс-центре управления МЧС сообщили, что задымление пошло с чердака, где лежала стекловата.

Самостоятельно из помещений эвакуировались 30 сотрудников камерного театра и других учреждений, также расположенных в здании.

Очевидцы сообщают, что к месту ЧП съехалось около десяти пожарных машин. О причинах пожара пока не сообщается.

Фото с сайта 57.mchs.gov.ru

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