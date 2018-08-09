В День воздушного флота России южноуральцы смогут полетать на самолете и прыгнуть с парашютом

Фото с сайта function.mil.ru

19 августа в Челябинской области отметят День воздушного флота России.

Праздник пройдет на аэродроме Калачево в Копейске. В небе состоятся выступления парашютистов, а пилоты самолетов покажут фигуры высшего пилотажа. На летном поле пройдет шоу авиамоделей, гости смогут принять участие в играх и конкурсах, совершить полет на виртуальном воздушном судне и покататься на настоящем самолете. Кроме того, желающим дадут возможность прыгнуть с парашютом как самостоятельно, так и с инструктором. Начало праздника в 10:30, вход бесплатный.

Фото с сайта function.mil.ru

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