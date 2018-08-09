Челябинск признали самым грязным городом среди российских миллионников

Фото с сайта 4vsar.ru

Агентство Domofond.ru по данным опроса населения составило рейтинг экологического благополучия в городах России.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем городе достаточно зелени и чистый свежий воздух» по шкале от 1 до 10. Почти половина респондентов поставили высокие оценки - от 8 до 10 баллов, более трети - средние, от 4 до 7. Недоволен экологией в своем городе примерно каждый пятый участник опроса. По данным рейтинга, наиболее благоприятная обстановка сложилась в южных регионах: из верхней десятки списка пять городов - из Краснодарского края, включая тройку лидеров - Анапу, Геленджик и Сочи. Москва заняла 38-ю позицию, а Санкт-Петербург - 58-ю.

Челябинск остался в аутсайдерах - на 146-м месте из 150 со средним баллом 4,2. Это худший результат среди городов-миллионников. А наиболее тяжелая экологическая ситуация в Волоколамске. Там оценка опрошенных по сравнению с 2017 годом упала почти на 5 пунктов. Скорее всего, это связано с тяжелой ситуацией вокруг местного полигона ТБО, которая стала причиной протестных акций весной 2018 года.

Фото с сайта 4vsar.ru

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