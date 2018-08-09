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08.08.2018 г. | 08:53Гости эфира: Лукманов Эрнест, Баканов Сергей
Дольщики «Чурилово Lake City» в День строителя выйдут охранять свои дома
09.08.2018 г. 11:36
В Челябинске дольщики организуют дружину для охраны своих недостроенных домов.
Это связано с участившимися случаями воровства со стройплощадок ЖК «Чурилово Lake City». Охрана от «Речелстроя», по мнению дольщиков, не справляется со своими обязанностями. По их словам, сотрудники ЧОПа могут быть в сговоре с расхитителями. Новый застройщик жилого комплекса - компания «Западный Луч» - свою охрану на объекты не назначает, утверждают дольщики. Выйти в дозор покупатели квартир планируют в День строителя, который отмечается 12 августа.
Это не первый случай, когда челябинцы берут в свои руки инициативу по судьбе своих недостроенных домов. Ранее дольщики ЖК «Новоград» на улице Доватора организовали собственный жилищно-строительный кооператив, чтобы получить контроль над возведением проблемного дома, и даже нашли для него застройщика. 17 августа в областном Арбитражном суде состоится заседание по вопросу передачи стройки непосредственно в руки участников долевого строительства.
Фото с сайта gtrk-saratov.ru
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