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08.08.2018 г. | 08:53Гости эфира: Лукманов Эрнест, Баканов Сергей
Экс-главу УФНС по Челябинской области Путина оправдали по делу об особо крупных взятках
09.08.2018 г. 11:03
Центральный районный суд в четверг, 9 августа, огласил приговор бывшему руководителю областной налоговой службы и его родственнику-депутату.
Судья оправдала Александра Путина и его свояка Сергея Новожилова по делу о получении и даче взятки в особо крупном размере – на сумму 7 млн 600 тыс. рублей. Приговор бывшему главному налоговику региона был вынесен по делу о превышении должностных полномочий. А его родственника обвинили в подстрекательстве к этому.
Александр Путин получил наказание в виде трех лет в колонии общего режима, Сергею Новожилову дали — два года восемь месяцев лишения свободы в такой же колонии. Обоих взяли под стражу в зале суда. В изоляции оба обвиняемых пробудут недолго, поскольку в срок включили годы пребывания в СИЗО и под домашним арестом.
Александра Путина и Сергея Новожилова взяли под стражу в октябре 2014 года, потом их отпустили под подписку о невыезде.
Установлено, что Новожилов предоставил Путину, который занимал должность руководителя УФНС по региону, услуги по ремонту квартиры, а также купил мебель на сумму порядка 1,5 млн рублей. Взамен налоговик помог компании «Архитектура и Строительство» выиграть на торгах на проведение ремонтных работ на объектах налоговой службы. Учредителем фирмы был Новожилов.
Фото с сайта susanin.news
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