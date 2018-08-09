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08.08.2018 г. | 08:53Гости эфира: Лукманов Эрнест, Баканов Сергей
Каждый пятый челябинец никогда не работал по специальности
09.08.2018 г. 10:58
Более 40% челябинцев работают не по той специальности, на которую учились.
20% жителей города никогда не трудились по специальности. Такие данные показал опрос, проведенный порталом Зарплата.ру. Еще 24% респондентов начинали трудиться по выбранной специальности, но потом ушли в другую сферу деятельности. Работают по профессии 56% челябинцев. 13% опрошенных выбирали профессию перед поступлением в учебное заведение по советам родителей, а 18% — по престижности и уровню зарплаты в будущем. Каждый пятый челябинец шел учиться по специальности, на которую проще было поступить в вуз или колледж. Около 75% челябинцев хотели бы освоить другую профессию, половина из них в ближайшее время собираются это сделать.
Фото с сайта edu-vienna.com
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