Борис Дубровский: Все проблемные жилые долгострои в регионе сдадут к 2019 году

Фото с сайта gubernator74.ru

Полпред президента и губернатор провели в Челябинске совещание по вопросам социально-экономического развития.

Оно состоялось в среду, 8 августа. Николай Цуканов отметил положительную динамику основных экономических показателей. «По объему инвестиций Челябинская область занимает 11-е место в России и 4-е – в Уральском федеральном округе», - подчеркнул полпред. В числе проблем региона он назвал загрязнение окружающей среды и ситуацию с обманутыми дольщиками.

Губернатор Борис Дубровский заявил, что индекс промышленного производства в регионе вырос более, чем на 3%. «Наши основные отрасли показывают положительную динамику. Она отражается на уровне жизни населения. Увеличивается экспортный потенциал, внешнеторговый оборот», - прокомментировал глава региона. Также Борис Дубровский отметил, что системно решается проблема с обманутыми дольщиками. Так, из 36 долгостроев, включенных в дорожную карту, в 2018 году планируется достроить 10 и еще столько же расселить. Еще 16 домов заявлены к сдаче в эксплуатацию в 2019 году, отметил глава региона.

Фото с сайта gubernator74.ru

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