Строительная отрасль на Южном Урале показала умеренный рост

Фото с сайта pixabay.com

В минстрое Челябинской области отчитались о стабильном росте строительной отрасли в регионе за последние два года.

Так, за первую половину 2018 года в регионе сдали на 4% больше площадей, чем в прошлом году. А в 2017-м рост составил 7%. Такие данные привел глава минстроя Виктор Тупикин. Он заявил, что область готова возводить более 2 млн кв. метров жилья в год. Кроме того, министр рассказал, что в 2018 году в регионе начинается строительство более 40 объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры и коммунального хозяйства. На эти цели выделена рекордная сумма – почти 6 млрд рублей. Замглавы Челябинска Владимир Слободской рассказал о новой концепции развития столицы Южного Урала.

«Если раньше рост города шел главным образом за счет расширения его границ и застройки новых территорий, то теперь бы обращаем более пристальное внимание на развитие территорий внутри города», - прокомментировал он. В мэрии уже заключили три контракта на застройку территорий, где расположены ветхие дома: два – в Металлургическом районе и один – в Ленинском. Кроме того, планируется освоить несколько таких участков в Тракторозаводском районе.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 09.08.2018 г.»