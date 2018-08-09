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08.08.2018 г. | 08:53Гости эфира: Лукманов Эрнест, Баканов Сергей
Челябинскую область включили в число регионов со слабой социально-политической устойчивостью
09.08.2018 г. 09:13
Аналитики фонда «Петербургская политика» составили рейтинг социально-политического положения регионов за июль 2018 года.
Челябинская область оказалась в группе регионов со слабой устойчивостью. Ее позиции снизились на 0,2 пункта по сравнению с июнем. Южному Уралу присвоили 4,3 балла из 10. В топ-30 событий региональной политики июля аналитики включили арест первого замминистра экономического развития Антона Бахаева по подозрению в хищении бюджетных средств.
Из негативных факторов в рейтинг также вошли срыв выборов мэра Миасса, задержание руководителя магнитогорского отделения ПФР, ужесточение приговора бывшему главе минсоца Олегу Бехтереву, а также протестную активность населения против повышения пенсионного возраста.
Кроме того, исследователи поместили Челябинскую область в группу повышенного риска ротации глав регионов. Это связано с тем, что полномочия губернатора Бориса Дубровского истекают в 2019 году.
Фото с сайта cheladmin.ru
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