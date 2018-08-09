Челябинскую область включили в число регионов со слабой социально-политической устойчивостью

Фото с сайта cheladmin.ru

Аналитики фонда «Петербургская политика» составили рейтинг социально-политического положения регионов за июль 2018 года.

Челябинская область оказалась в группе регионов со слабой устойчивостью. Ее позиции снизились на 0,2 пункта по сравнению с июнем. Южному Уралу присвоили 4,3 балла из 10. В топ-30 событий региональной политики июля аналитики включили арест первого замминистра экономического развития Антона Бахаева по подозрению в хищении бюджетных средств.

Из негативных факторов в рейтинг также вошли срыв выборов мэра Миасса, задержание руководителя магнитогорского отделения ПФР, ужесточение приговора бывшему главе минсоца Олегу Бехтереву, а также протестную активность населения против повышения пенсионного возраста.

Кроме того, исследователи поместили Челябинскую область в группу повышенного риска ротации глав регионов. Это связано с тем, что полномочия губернатора Бориса Дубровского истекают в 2019 году.

Фото с сайта cheladmin.ru

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