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08.08.2018 г. | 08:53Гости эфира: Лукманов Эрнест, Баканов Сергей
Уральский полпред Николай Цуканов поручил разработать программу по защите окружающей среды в Челябинской области
09.08.2018 г. 08:54
Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский обсудили экологические проблемы Южного Урала.
Переговоры состоялись в среду, 8 августа. Николай Цуканов отметил, что промышленные предприятия, транспорт, очистные сооружения и мусорные полигоны негативно воздействуют на экологическую обстановку. Полпред заявил, что это «зона ответственности органов власти региона», и поручил разработать программу улучшения мер по защите окружающей среды.
Борис Дубровский отметил, что в Челябинской области по каждой территории, где развито промышленное производство, существует дорожная карта. «Магнитогорск и Челябинск обозначены в Указе Президента России как территории, где надо навести порядок, с точки зрения экологической обстановки. Мы тесно работаем в связи с этим с министерством природных ресурсов и экологии РФ. Сейчас мы представили свою программу, которую защищаем», - заявил глава региона.
Двусторонние переговоры полпреда и губернатора по вопросам экологии состоялись после совместного посещения производственных площадок на ЧМК. Там в данный момент проходит добровольный независимый экологический аудит. По его результатам дополнят комплекс мер по охране окружающей среды и разработают экологическую программу предприятия до 2025 года. На эти цели предполагается потратить почти 1,5 млрд рублей.
Фото с сайта gubernator74.ru
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