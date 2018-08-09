Уральский полпред Николай Цуканов поручил разработать программу по защите окружающей среды в Челябинской области

Фото с сайта gubernator74.ru

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский обсудили экологические проблемы Южного Урала.

Переговоры состоялись в среду, 8 августа. Николай Цуканов отметил, что промышленные предприятия, транспорт, очистные сооружения и мусорные полигоны негативно воздействуют на экологическую обстановку. Полпред заявил, что это «зона ответственности органов власти региона», и поручил разработать программу улучшения мер по защите окружающей среды.

Борис Дубровский отметил, что в Челябинской области по каждой территории, где развито промышленное производство, существует дорожная карта. «Магнитогорск и Челябинск обозначены в Указе Президента России как территории, где надо навести порядок, с точки зрения экологической обстановки. Мы тесно работаем в связи с этим с министерством природных ресурсов и экологии РФ. Сейчас мы представили свою программу, которую защищаем», - заявил глава региона.

Двусторонние переговоры полпреда и губернатора по вопросам экологии состоялись после совместного посещения производственных площадок на ЧМК. Там в данный момент проходит добровольный независимый экологический аудит. По его результатам дополнят комплекс мер по охране окружающей среды и разработают экологическую программу предприятия до 2025 года. На эти цели предполагается потратить почти 1,5 млрд рублей.

Фото с сайта gubernator74.ru

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