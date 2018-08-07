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Главой Советского района стал спикер райсовета Владислав Макаров
07.08.2018 г. 15:57
Фото с сайта deputat74.ru
В Советском районе избрали нового главу.
Им стал Владислав Макаров, который ранее был председателем совета районных депутатов, а затем – исполняющим обязанности главы администрации. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру спикера. 51-летнего Владислава Макарова избрали в депутаты Советского района в 2014 году. Впоследствии он стал председателем райсовета. На посту главы районной администрации он сменил 65-летнего Михаила Буренкова, который подал в отставку по собственному желанию 26 июня. В должности главы Советского района он бессменно проработал 22 года.
Фото с сайта deputat74.ru
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