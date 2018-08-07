В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с и более

Фото с сайта sochi-express.ru

На Южном Урале объявили штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, вечером во вторник, 7 августа, а также ночью и днем в среду ожидаются сильные дожди, грозы, местами крупный град. Отдельные порывы ветра будут достигать до 25 м/с и более.

Региональное управление МЧС советует плотно закрыть все окна, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Южноуральцам также рекомендуют по возможности отказаться от поездок по городу.

Фото с сайта sochi-express.ru

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