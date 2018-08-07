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В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с и более
07.08.2018 г. 15:29
Фото с сайта sochi-express.ru
На Южном Урале объявили штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, вечером во вторник, 7 августа, а также ночью и днем в среду ожидаются сильные дожди, грозы, местами крупный град. Отдельные порывы ветра будут достигать до 25 м/с и более.
Региональное управление МЧС советует плотно закрыть все окна, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Южноуральцам также рекомендуют по возможности отказаться от поездок по городу.
Фото с сайта sochi-express.ru
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