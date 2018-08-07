В Челябинской области родители впавшей в кому девочки отсудили у врачей 230 тыс. рублей

Фото с сайта gorod55.ru

На Южном Урале врачей оштрафовали за некачественное оказание медицинских услуг.

В прокуратуру обратились родители 4-летней девочки. В 2017 году ее положили в Кунашакскую районную больницу с жалобами на рвоту, боли в животе и повышенную температуру. У девочки был аппендицит, но врачи поставили ей другой диагноз. В результате заболевание обострилось, начались гнойное воспаление и перитонит. После операции девочка впала в кому, которая продлилась 10 дней. Надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования и обязал врачей выплатить семье 230 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта gorod55.ru

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