В Челябинской области в среду ожидается 34-градусная жара

Фото с сайта altesmedia.ru

Синоптики челябинского гидрометцентра прогнозируют аномальную жару на юге области.

В среду, 8 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами пройдут умеренные дожди. Возможны грозы и град, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12-17. Днем потеплеет до +29, а в южных районах столбики термометров поднимутся до отметки +34. В Челябинске также будет облачно, местами кратковременный дождь, возможен град. Ночью будет +15-17, днем воздух в столице Южного Урала прогреется до +28.

Фото с сайта altesmedia.ru

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