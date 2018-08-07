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Челябинск вошел в пятерку городов по числу проданных кошек
07.08.2018 г. 14:34
Фото с сайта aroundcat.com
Челябинск занял пятое место в списке городов, где чаще всего продавали и покупали кошек.
Исследование провел сервис Avito. Сотрудники портала проанализировали статистику продаж кошек в интернете. С начала 2017 года россияне купили около 530 тыс. кошек. Больше всего кошек было продано в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Также в пятерку рейтинга вошли Краснодар и Челябинск. Во всех российских городах в списке популярных пород лидируют «британцы» и «шотландцы». В Челябинске в пятерку также добавились донские сфинксы. Самым дорогим проданным котом стал представитель бурманской породы. Его в феврале 2017 года купили в Красноярске за 92 тыс. рублей.
Фото с сайта aroundcat.com
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