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В Челябинске построят три президентских поселка к саммиту ШОС
07.08.2018 г. 13:45
Фото с сайта customs-tv.ru
Во время саммитов ШОС и БРИКС президентов будут размещать в поселках Терема, Белый Хутор и Смолино.
Три коттеджных поселка построят для размещения президентов стран-участниц саммитов ШОС и БРИКС. Работы планируют завершить к 2020 году. Из бюджета деньги на строительство не выделяли, сообщил ТАСС министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин. В каждом поселке будет по восемь коттеджей, в которых разместят первых лиц государств. Остальные 60-70 домов займет президентский персонал. Ожидается, что на саммиты ШОС и БРИКС приедет 30 иностранных делегаций.
Фото с сайта customs-tv.ru
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