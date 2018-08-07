В Челябинске построят три президентских поселка к саммиту ШОС

Фото с сайта customs-tv.ru

Во время саммитов ШОС и БРИКС президентов будут размещать в поселках Терема, Белый Хутор и Смолино.

Три коттеджных поселка построят для размещения президентов стран-участниц саммитов ШОС и БРИКС. Работы планируют завершить к 2020 году. Из бюджета деньги на строительство не выделяли, сообщил ТАСС министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин. В каждом поселке будет по восемь коттеджей, в которых разместят первых лиц государств. Остальные 60-70 домов займет президентский персонал. Ожидается, что на саммиты ШОС и БРИКС приедет 30 иностранных делегаций.

Фото с сайта customs-tv.ru

Все новости за 07.08.2018 г.»