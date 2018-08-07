Из Челябинска в Красноярск, Волгоград и Краснодар можно будет улететь самолетами авиакомпании «Ямал»

Фото с сайта ross-tur.ru

Авиакомпания «Ямал» объявила об открытии новых направлений на осенне-зимний период 2018-2019 годов.

С 28 октября по четвергам и воскресеньям из Челябинска можно будет попасть в Красноярск через Горно-Алтайск. С 29 октября по понедельникам, средам и пятницам будут выполняться рейсы из столицы Южного Урала в Краснодар с пересадкой в Самаре. А с 30 октября самолеты авиакомпании «Ямал» будут летать из Челябинска в Минеральные Воды через Ростов-на-Дону, а также из Тюмени в Волгоград с промежуточной посадкой в челябинском аэропорту. Эти рейсы будут выполняться по вторникам. Стоимость билетов на новые направления начинается от 7 тыс. 100 рублей.

Фото с сайта ross-tur.ru

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