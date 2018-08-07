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Масштабное отключение воды в центре Челябинска перенесли на 9 августа
07.08.2018 г. 12:55
Фото с сайта orelgrad.ru
Челябинский водоканал объявил о переносе даты отключения водоснабжения в центре города со среды.
В четверг, 9 августа, пройдет замена арматуры на водоводе, который снабжает улицы Цвиллинга, Коммуны и Карла Маркса. Воды не будет в 52 административных зданиях, 23 домах, двух детских садах и одной школе. Срок отключения также изменился – вместо суток воду отключат с 9:00 до полуночи, сообщили в пресс-службе МУП ПОВВ.
Фото с сайта orelgrad.ru
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