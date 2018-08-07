Водитель из Казахстана устроил смертельное ДТП под Чебаркулем

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области в столкновении двух автомобилей погиб один человек.

ДТП произошло в 17:30 в понедельник, 6 августа, на 18-ом километре дороги Чебаркуль-Магнитогорск. 48-летний житель Казахстана за рулем Volkswagen Passat при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21113. В результате ДТП скончался 34-летний пассажир отечественной легковушки. Водителей, а также пассажиров ВАЗа доставили в больницу, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

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