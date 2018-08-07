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На Южном Урале хотят открыть платную дорогу от Сатки до Миасса
07.08.2018 г. 12:33
В Челябинской области на трассе М5 появится первый на Урале платный участок.
Речь идет о дороге из Сатки в Миасс возле хребта Уреньга. Этот отрезок считается одним из самых опасных на трассе М5. В целях увеличения пропускной способности и снижения аварийности там планируют сделать четырехполосный платный участок длиной 68 км.
Максимальная скорость движения составит 120 км/ч. Водители смогут преодолевать это расстояние в среднем вдвое быстрее, чем сейчас. Также будет предусмотрен бесплатный дублер дороги. Этот проект даст импульс развитию агломерации «Горный Урал», повысит инвестиционную и туристическую привлекательность региона, считают региональные чиновники. Сейчас в правительстве рассматривают варианты государственно-частного партнерства по строительству платной дороги, сообщили в минэкономе области.
Фото с сайта rosavtodor.ru
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