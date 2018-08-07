В мусорном баке на ЧТЗ обнаружили расчлененное тело женщины

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины.

Расчлененное тело женщины средних лет обнаружили утром во вторник, 7 августа, в одном из мусорных контейнеров на ЧТЗ. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 07.08.2018 г.»