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В мусорном баке на ЧТЗ обнаружили расчлененное тело женщины
07.08.2018 г. 11:44
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины.
Расчлененное тело женщины средних лет обнаружили утром во вторник, 7 августа, в одном из мусорных контейнеров на ЧТЗ. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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