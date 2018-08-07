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Челябинская администрация зарастает сорняками
07.08.2018 г. 11:42
Общественники обратили внимание на запущенные клумбы и разбитые тротуары на улице Тимирязева в Челябинске.
Активисты движения «Гражданский патруль» в своем сообществе во «ВКонтакте» написали, что на клумбах разрослись сорняки, а тротуарная плитка раскрошилась – из щелей также лезет трава. Повсюду грязь и щебень, ливнесток забит.
«Благоустройство пешеходной части улицы возле муниципального органа и через дорогу от администрации Челябинска не только пугает горожан, но и негативно влияет на репутацию органа местного самоуправления, а также порочит Челябинск перед гостями города», - заявил представитель «Гражданского патруля» Георгий Акмен. Общественники направили в мэрию обращение с просьбой привести территорию в порядок.
Фото: Гражданский патруль | Челябинск / vk.com
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