В Челябинск впервые приедет новый уральский полпред Николай Цуканов

Фото с сайта gov39.ru

Полномочный представитель президента в УрФО совершит рабочую поездку в Челябинск.

Это будет первый визит нового полпреда на Южный Урал. Он состоится в среду, 8 августа. Николай Цуканов проинспектирует стройку конгресс-холла «Таганай» и нового терминала челябинского аэропорта, а также другие объекты, возводимые к саммитам ШОС и БРИКС. Кроме того, он проведет совещание с губернатором Борисом Дубровским, где обсудит вопросы социально-экономического развития Челябинской области и экологические проблемы.

Президент Владимир Путин назначил Николая Цуканова своим полномочным представителем на Урале в июне 2018 года. Ранее новый полпред побывал с визитами в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Курганской и Свердловской областях.

Фото с сайта gov39.ru

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