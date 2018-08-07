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В Челябинск впервые приедет новый уральский полпред Николай Цуканов
07.08.2018 г. 11:37
Полномочный представитель президента в УрФО совершит рабочую поездку в Челябинск.
Это будет первый визит нового полпреда на Южный Урал. Он состоится в среду, 8 августа. Николай Цуканов проинспектирует стройку конгресс-холла «Таганай» и нового терминала челябинского аэропорта, а также другие объекты, возводимые к саммитам ШОС и БРИКС. Кроме того, он проведет совещание с губернатором Борисом Дубровским, где обсудит вопросы социально-экономического развития Челябинской области и экологические проблемы.
Президент Владимир Путин назначил Николая Цуканова своим полномочным представителем на Урале в июне 2018 года. Ранее новый полпред побывал с визитами в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Курганской и Свердловской областях.
Фото с сайта gov39.ru
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