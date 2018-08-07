В Челябинске начали штрафовать купающихся на «путинском» пляже

Фото с сайта cheladmin.ru

В Ленинском районе Челябинска усилили контроль над отдыхающими на необорудованном пляже возле ДК ЧТПЗ на озере Смолино.

Из-за плохого качества воды купание на этом участке запрещено. Спасательный пост там не оборудован, о запрете информируют специальные таблички. Однако это не останавливает любителей водного отдыха на Смолино. Контроль за ними решили усилить после того, как случилась трагедия – 28 июля там утонул 7-летний мальчик.

Представители администрации Ленинского района и сотрудники полиции провели рейд. На пляже возле ДК ЧТПЗ на троих купающихся полицейские составили административные протоколы. Теперь им грозят штрафы. В народе этот участок прозвали «путинским» пляжем после того, как в 2010 году Владимир Путин проезжал мимо и указал местным властям на необорудованный берег, где отдыхали люди.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 07.08.2018 г.»