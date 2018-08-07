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Ремонт дороги на улице Красной планируют завершить к концу рабочей недели
07.08.2018 г. 09:54
Фото с сайта cheladmin.ru
Рабочие планируют завершить укладку асфальта на улице Красной до пятницы, 10 августа.
Сейчас укладка асфальта идет на участке от проспекта Ленина до улицы Труда. Также параллельно идет фрезерование полотна от Труда до моста через реку Миасс в районе ТРК «Мегаполис» и от Сони Кривой до Воровского.
Работы в основном производятся ночью, асфальт укладывают бесшовным методом. Всего на улице Красной заменят 38 тыс. квадратных метров дорожного полотна. Если погода будет благоприятной, ремонт завершат до пятницы, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Водителей просят быть внимательнее при движении по улице Красной.
Фото с сайта cheladmin.ru
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