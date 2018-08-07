В Челябинске автомобиль врезался в электроопору. Водитель погиб

Фото: ГИБДД УМВД России по городу Челябинску

В Тракторозаводском районе произошло смертельное ДТП.

Авария произошла в 04:35 во вторник, 7 августа, напротив дома №71 по улице Артиллерийской. По данным управления ГИБДД по Челябинску, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в электроопору.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: ГИБДД УМВД России по городу Челябинску

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