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В Челябинске автомобиль врезался в электроопору. Водитель погиб
07.08.2018 г. 09:52
Фото: ГИБДД УМВД России по городу Челябинску
В Тракторозаводском районе произошло смертельное ДТП.
Авария произошла в 04:35 во вторник, 7 августа, напротив дома №71 по улице Артиллерийской. По данным управления ГИБДД по Челябинску, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в электроопору.
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото: ГИБДД УМВД России по городу Челябинску
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