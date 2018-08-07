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В Челябинске из-за ремонта ограничили движение на «Меридиане»
07.08.2018 г. 08:52
Фото с сайта pravmin74.ru
На дороге «Меридиан» начались ремонтные работы.
Дорожники укладывают асфальт на участке от улицы Механической в сторону Потемкина. Движение транспорта организовано по встречной полосе. Всего во время ремонта «Меридиана» дорожники планируют уложить 325 тыс. квадратных метров асфальта, сообщили в пресс-службе городской администрации. Водителей просят быть внимательнее.
Фото с сайта pravmin74.ru
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