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В Челябинске возобновили продажу торгово-офисного центра Garderob на улице Труда
07.08.2018 г. 08:48
Торгово-офисный центр Garderob в Челябинске выставили на продажу за 385 млн рублей.
Здание по адресу улица Труда, 91 построили в 2005 году, по изначальной задумке это был дом модной одежды. В 2007 году собственник впервые выставил его на торги. С тех пор его безуспешно пытаются продать.
В объявлении на сервисе Avito.ru указано, что объект площадью почти 4 тыс. кв. метров реализуют как готовый бизнес с возможностью свободной адаптации под банк, отель, ресторанный комплекс или торгово-развлекательный центр. Его оценили в 385 млн рублей. Однако продать здание будет затруднительно из-за длительного срока окупаемости, неудобного расположения и маленькой парковки, приводит «Ъ-Южный Урал» слова исполнительного директора ООО «Инвест Бизнес Консалтинг» Евгения Короткова.
Фото с сайта wikimapia.org
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