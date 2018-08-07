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В Челябинской области на безопасность в школах потратят почти 200 млн рублей
07.08.2018 г. 08:38
Губернатор Борис Дубровский поручил в новом учебном году обеспечить безопасность в школах региона.
1 сентября двери для учащихся Южного Урала откроют 820 школ и также почти две сотни учреждений профессионального и дополнительного образования. Губернатор Борис Дубровский на заседании региональной антитеррористической комиссии дал поручение обеспечить их безопасность в новом учебном году. На это область выделила более 193 млн рублей.
По словам министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, деньги пойдут на установку систем видеонаблюдения и сигнализации, на обеспечение физической охраны учреждений, на ограждение их территорий, а также на систему контроля и управления допуском. Также об усилении мер безопасности отчитались в полицейском главке.
С 30 августа по 2 сентября 2018 года весь личный состав областного управления МВД будет нести службу в усиленном режиме. Во время торжественных линеек в школах будут находиться сотрудники полиции, а на близлежащих пешеходных переходах выставят посты ДПС.
Фото с сайта Pg12.ru
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