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На участке улицы Сулимова в Челябинске закрыли движение
07.08.2018 г. 07:44
Фото с сайта vyksavkurse.ru
В Советском районе улицу перекрыли на два с лишним месяца.
Причиной ограничения движения стала реконструкция участка тепловой сети между домами № 65а и №75в. Срок окончания работ – 20 октября. А благоустройство подрядчик должен восстановить до 31 октября, сообщили в администрации города. Водителей просят быть внимательными при проезде улицы Сулимова и заранее планировать свой маршрут.
Фото с сайта vyksavkurse.ru
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