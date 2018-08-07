На участке улицы Сулимова в Челябинске закрыли движение

Фото с сайта vyksavkurse.ru

В Советском районе улицу перекрыли на два с лишним месяца.

Причиной ограничения движения стала реконструкция участка тепловой сети между домами № 65а и №75в. Срок окончания работ – 20 октября. А благоустройство подрядчик должен восстановить до 31 октября, сообщили в администрации города. Водителей просят быть внимательными при проезде улицы Сулимова и заранее планировать свой маршрут.

Фото с сайта vyksavkurse.ru

Все новости за 07.08.2018 г.»