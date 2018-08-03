В Катав-Ивановске из-за ветра опрокинулся батут. Пострадали четверо детей

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

Прокуратура расследует происшествие в Катав-Ивановске, в результате которого пострадали дети.

Это произошло в пятницу, 3 августа. Из-за сильного порыва ветра сорвало с креплений батут, из-за чего он опрокинулся. В этот момент там находились четверо детей в возрасте от трех до 12 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Проводится доследственная проверка, ход которой взяли в прокуратуре на контроль. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей ответственными лицами, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

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