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В Катав-Ивановске из-за ветра опрокинулся батут. Пострадали четверо детей
03.08.2018 г. 16:13
Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru
Прокуратура расследует происшествие в Катав-Ивановске, в результате которого пострадали дети.
Это произошло в пятницу, 3 августа. Из-за сильного порыва ветра сорвало с креплений батут, из-за чего он опрокинулся. В этот момент там находились четверо детей в возрасте от трех до 12 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Проводится доследственная проверка, ход которой взяли в прокуратуре на контроль. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей ответственными лицами, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru
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