В Челябинске провалился тротуар на улице Чичерина

Фото с сайта vk.com

В Курчатовском районе на тротуаре образовался опасный провал.

На улице Чичерина в районе дома №10 образовался овраг, в результате чего лопнул и просел асфальт. По словам общественников, разрыв увеличивается с каждым днем. «Подобные просевы на тротуарах затрудняют перемещение пешеходов, особенно для инвалидов и родителей с колясками, а также в ночное время. Ямы по обе стороны могут быть по-настоящему опасны», - заявил руководитель отделения «Гражданского патруля» в Челябинске Семен Воронин. Активисты движения обратились в мэрию с просьбой восстановить тротуар.

Фото: Гражданский патруль | Челябинск / vk.com

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