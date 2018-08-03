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В Челябинске женщину будут судить за аферы с кредитами и недвижимостью на 106 млн рублей
03.08.2018 г. 15:43
В столице Южного Урала перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее судимая челябинка в 2007-2010 годах брала в различных банках автокредиты, используя подложные документы и подставных лиц. Купленные автомобили она затем продавала. Также мошенница заключала с людьми договоры займа и обещала предоставить недвижимость в строящихся домах, но эти обязательства она не выполняла. Всего от ее действий пострадали 5 банков и 101 человек на общую сумму свыше 106 млн рублей.
С 2012 года аферистка находилась в международном розыске, ее задержали в 2016 году. В ходе следствия она частично возместила ущерб в размере 8 млн рублей. Уголовное дело сейчас рассматривает Центральный райсуд Челябинска, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта ysia.ru
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