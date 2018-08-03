В Челябинске на Свято-Симеоновском кафедральном соборе поменяли купола

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На главный храм области водрузили новые купола.

До этого главы собора не меняли в течение 30 лет. За это время внутренние деревянные конструкции обветшали и прогнили. Новые купола и их подпорки сделаны из нержавеющей стали. Снаружи они покрыты нитридом титана, который дает эффект золочения. Их сделали на одном из челябинских предприятий.

Утром в пятницу, 3 августа, купола освятил митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Затем на храм водрузили самый большой из них. Всего на соборе обновят семь куполов. Раньше с позолотой был только центральный, маленькие главы были синего цвета. Теперь все купола будут золочеными. Снятые с собора главы не будут утилизировать – их отдадут на украшение нескольких часовен и временных храмов Южного Урала.

Фото: Свято-Симеоновский кафедральный собор, Челябинск

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