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В Челябинске на выходных ограничат движение на проспектах Ленина и Победы
03.08.2018 г. 14:00
Фото с сайта news.nashbryansk.ru
В Челябинске продолжаются масштабные работы по ремонту дорог.
В ближайшие два дня дорожники планируют закончить укладку асфальта на проспекте Ленина от Свердловского до улицы Воровского. Также в выходные пройдут работы по фрезерованию и укладке покрытия на Красной от Ленина до Труда. При благоприятной погоде ремонт будет идти круглосуточно.
Кроме того, планируется завершить работы на двух перекрестках на проспекте Победы. Речь идет о пересечениях с улицами Чичерина и Молодогвардейцев, сообщили в пресс-службе городской администрации. Челябинцев просят с пониманием относиться к временным трудностям на дорогах, обращать на предупреждающие знаки.
Фото с сайта news.nashbryansk.ru
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