Возле Уфы с рельсов сошел поезд из Челябинска

Фото с сайта pixabay.com

Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом вагона грузового поезда

Все случилось в пятницу, 3 августа, в около 11 часов утра. В Башкирии на Куйбышевской железной дороге на перегоне Баранцево-Юрмаш вагон одной колесной парой сошел с рельсов. Опрокидывания не произошло, говорится в сообщении на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент случился с вагоном, груженным углем. Он входил в состав поезда, следовавшего по маршруту Челябинск – Кинель. На место происшествия выехал помощник Уфимского транспортного прокурора. Устанавливаются причины инцидента. Задержек пассажирских поездов из-за схода вагона не было.

Фото с сайта pixabay.com

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