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Продажи зарубежных туров на Южном Урале упали на 30%
03.08.2018 г. 13:23
В Челябинской области наблюдается спад продаж в сфере туризма.
Он происходит после ажиотажного спроса на путевки, который наблюдался весной 2018 года. Всего падение рынка оценивается в 30% от уровня марта-апреля. Снизились продажи на самые популярные направления - Турцию, Кипр, Черногорию, Болгарию, Испанию, ОАЭ и Тунис.
По словам экспертов, которые приводит «Ъ-Южный Урал», это вызвано несколькими факторами. В их числе чемпионат мира по футболу и переоценка спроса турфирмами, которые выставили большие объемы, исходя из весенних показателей продаж, а также случаи банкротства туроператоров. Участникам рынка приходится компенсировать спад за счет горящих путевок с вылетом через 5-7 дней.
Улучшение ситуации прогнозируют в сентябре, когда снизятся цены и восстановится спрос. «Судя по своим клиентам, могу сказать, что августовский спад продаж присутствовал всегда. В начале месяца южноуральцы уже выкупали все желаемые туры с вылетом в конце августа и брали тайм-лимит. С 1 сентября цены на путевки снижались до 20–25%, и спрос быстро восстанавливался. Надеемся, что то же самое произойдет и в этом году», - цитирует издание руководителя Челябинской ассоциации туристических организаций Людмилу Мосину.
Фото с сайта tourprom.ru
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