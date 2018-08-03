В Челябинске будут судить бухгалтера детсада за присвоение 1,3 млн рублей

Фото с сайта primgazeta.ru

Бывшего бухгалтера челябинского детсада обвиняют в хищении бюджетных средств.

По версии следствия, 49-летняя женщина в 2013-2015 годах завышала в документах зарплату себе и супругу, который работал в том же детсаду. Таким образом, за два года она присвоила свыше 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере. В данный момент его рассматривает Центральный райсуд Челябинска, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта primgazeta.ru

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