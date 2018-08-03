Челябинск
- 63.1358р. + 0.5768
- 73.4206р. + 0.3142
Разворот на Челябинск
Разбор полетов
В Челябинске будут судить бухгалтера детсада за присвоение 1,3 млн рублей
03.08.2018 г. 12:53
Фото с сайта primgazeta.ru
Бывшего бухгалтера челябинского детсада обвиняют в хищении бюджетных средств.
По версии следствия, 49-летняя женщина в 2013-2015 годах завышала в документах зарплату себе и супругу, который работал в том же детсаду. Таким образом, за два года она присвоила свыше 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере. В данный момент его рассматривает Центральный райсуд Челябинска, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта primgazeta.ru