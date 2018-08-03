В Челябинской области детям из малообеспеченных семей выплатят по 1,5 тыс. рублей на подготовку к школе

Фото с сайта infovoronezh.ru

В Челябинской области начали принимать заявления на получение единовременного пособия к школе.

Право на него имеют многодетные малообеспеченные семьи. Выделение денег полагается каждому учащемуся ребенку. Также средства могут получить родители детей-инвалидов. Оформить пособие можно в управлениях соцзащиты до 31 октября. Размер составил 1,5 тыс. рублей. Из областного бюджета на это выделили более 50 млн рублей. Кроме того, помочь нуждающимся смогут все желающие. На Южном Урале стартовала ежегодная акция «Соберем ребенка в школу». В специальных пунктах примут любую помощь: канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, наборы для детского творчества. Первые точки приема открылись в четверг, 2 августа, в селе Миасское Красноармейского района.

Фото с сайта infovoronezh.ru

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