В Челябинске начал дешеветь бензин

Фото с сайта oblast45.ru

В УФАС подвели итоги еженедельного мониторинга цен на топливо.

Антимонопольщики выяснили, что по состоянию на 29 июля упала цена бензина на заправках ООО «Регион». Так, литр АИ-92 там подешевел на 1 рубль и стоит 42 рубля 60 копеек. АИ-95 «ослаб» на 60 копеек, его цена составляет 44 рубля 90 копеек. Также в ведомстве проверили цены на заправках «Газпромнефти», «Башнефти» и «Лукойла». Там стоимость топлива осталась на прежнем уровне, заявили в УФАС.

Фото с сайта oblast45.ru

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