- 63.1358р. + 0.5768
- 73.4206р. + 0.3142
Губернатор уволил первого замминистра экономразвития области Антона Бахаева в связи с утратой доверия
03.08.2018 г. 11:41
В Челябинской области отправили в отставку подследственного первого замминистра экономразвития.
Соответствующее постановление в пятницу, 3 августа, опубликовано на сайте правительства региона. Его подписал губернатор Борис Дубровский. С Антоном Бахаевым расторгли служебный контракт. Как гласит постановление, причиной тому стала «утрата представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему».
Бывшего первого замминистра экономического развития области задержали 19 июля. Его подозревают в хищении бюджетных денег на проведение Российско-Казахстанского форума осенью 2017 года. 21 июля решением суда его заключили под стражу сроком на два месяца. Защита Бахаева подавала апелляцию об изменении меры пресечения. В четверг, 2 августа, облсуд отказал в перемещении его под домашний арест.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 02.08.2018 г. Челябинский облсуд оставил Антона Бахаева в СИЗО
- 01.08.2018 г. Арест первого замглавы минэконома Антона Бахаева обжалуют в Челябинском облсуде 2 августа
- 26.07.2018 г. Первый замминистра экономразвития Челябинской области Антон Бахаев дал чистосердечное признание
- 23.07.2018 г. В правительстве Челябинской области назначили нового ответственного за проведение саммитов ШОС и БРИКС
- 23.07.2018 г. Первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева отправили под стражу