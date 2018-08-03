Губернатор уволил первого замминистра экономразвития области Антона Бахаева в связи с утратой доверия

Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинской области отправили в отставку подследственного первого замминистра экономразвития.

Соответствующее постановление в пятницу, 3 августа, опубликовано на сайте правительства региона. Его подписал губернатор Борис Дубровский. С Антоном Бахаевым расторгли служебный контракт. Как гласит постановление, причиной тому стала «утрата представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему».

Бывшего первого замминистра экономического развития области задержали 19 июля. Его подозревают в хищении бюджетных денег на проведение Российско-Казахстанского форума осенью 2017 года. 21 июля решением суда его заключили под стражу сроком на два месяца. Защита Бахаева подавала апелляцию об изменении меры пресечения. В четверг, 2 августа, облсуд отказал в перемещении его под домашний арест.

Фото с сайта gubernator74.ru

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