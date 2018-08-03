Новый конкурс кандидатов на пост мэра Миасса состоится 26 сентября

Фото с сайта g-miass.ru

Депутаты горсобрания Миасса определились с датой проведения конкурса по выбору главы города.

Заседание комиссии состоится 26 сентября. Об этом договорились 20 депутатов миасского горсобрания на внеочередной сессии, которая прошла в пятницу, 3 августа. Как сообщает газета «Миасский рабочий», решение приняли не сразу. По вопросу о дате проведения конкурса голосовали дважды. Кроме того, во время открытия сессии произошел инцидент – помощник одного из депутатов во время исполнения гимна России выбежал с плакатом на сцену. Его удалили из зала. 5 июля, во время предыдущего конкурса по выбору градоначальника, он раздавал провокационные листовки и пускал в зале мыльные пузыри.

Тогда депутаты сорвали процедуру выборов, испортив часть бюллетеней. Исполняющим обязанности главы города с тех пор остался депутат Григорий Тонких. Кресло градоначальника в Миассе освободилось весной 2018 года, когда под стражу взяли возглавлявшего мэрию Геннадия Васькова. После ареста он покинул пост. Васькова обвиняют в превышении должностных полномочий.

Фото с сайта g-miass.ru

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