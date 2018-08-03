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Челябинское УФАС возбудило дело о сговоре регоператора капремонта с «Жилкомсервисом»
03.08.2018 г. 11:35
Антимонопольщики заподозрили сговор между регоператором по капремонту и компанией «Жилкомсервис» в конкурсе по замене лифтов.
Аукцион по выбору поставщика лифтов в 94 дома Челябинска проходил в июне-июле 2018 года. Сумма контракта составляла почти 220 млн рублей. На конкурс подали шесть заявок, однако было допущено только две компании - «Щербинский лифтостроительный завод», который не участвовал в торгах, и «Жилкомсервис».
Представители двух других организаций – «РУСКО ЛИФТ» и «СКМ» – обратились в УФАС с жалобой на заказчика. Антимонопольщики установили, что их заявки отклонили неправомерно, и предписали провести конкурс снова. Однако регоператор по капремонту проигнорировал это требование, в результате чего контракт заключили с «Жилкомсервисом». В УФАС возбудили дело по факту нарушения закона о защите конкуренции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта pravmin74.ru
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