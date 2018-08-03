В Челябинской области пьяный водитель насмерть сбил пешехода на трассе

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Красноармейском районе легковушка сбила человека.

Это случилось около 03:00 на 4-м километре трассы Миасское – Шадринск. Мужчина 30-40 лет шел по проезжей части в попутном движению автомобилей направлении. В тумане его сбил автомобиль ВАЗ-21102, за рулем которого был 28-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Сейчас правоохранительные органы устанавливают его личность, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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